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Sarıkaya standına yoğun ilgi

SARIKAYA Belediyesi, Antalya’da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ‘Yöreler Renkler Festivali’ etkinliklerinde stant açtı.

Sarıkaya standına yoğun ilgi

SARIKAYA Belediyesi, Antalya’da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ‘Yöreler Renkler Festivali’ etkinliklerinde stant açtı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Sarıkaya standına yoğun ilgi

Roma Hamamı kalıntılarının maketinin yer aldığı stant büyük ilgi ile karşılandı. 1 Ekim tarihine kadar sürecek olan Yöreler Renkler Festivali'nde farklı bölgelerin öne çıkan özellikleri sergileniyor. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Yöreler Renkler Festivalinde Sarıkaya Belediyesi olarak standımızı açtık. İlçemizin parlayan yıldızı Tarihi Roma Hamamının birebir maketi fuarın en çok ilgi çeken dekoru olarak göze çarptı’’ dedi.

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