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Sarıkaya ilçesinde Birlik seçimi yapıldı

SARIKAYA Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis toplantısı, Kaymakam Yasin Özcan başkanlığında gerçekleştirildi.

Sarıkaya ilçesinde Birlik seçimi yapıldı

SARIKAYA Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis toplantısı, Kaymakam Yasin Özcan başkanlığında gerçekleştirildi.

26 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Sarıkaya ilçesinde Birlik seçimi yapıldı

Sarıkaya Sarızeybek Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonu'ndaki genel kurul toplantısına İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarları katıldı. 2017 yılı kesin hesabı, 2018 yılı çalışma ve yatırım programının görüşüldüğü toplantıda,  köylerin sorunları, yatırım çalışmaları genel olarak değerlendirildi.
Toplantıda yapılan seçimler sonucunda İl Genel Meclis üyeleri Murat Yıkılmaz, Dursun Tuncer, Karabacak köyü muhtarı İsmail Taşdelen, Koçcağız köyü muhtarı Ahmet Murat Sarıkaya Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği 2018 yılı encümen üyeliğine seçildi.

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