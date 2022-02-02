SARIKAYA GENÇLİĞİ KAMPTA

Geçtiğimiz Cumartesi günü başlayan kamp bugün itibariyle sona erdi. Düzenlenen kampta gençlere yönelik düzenlenen eğitimlerin yanında masa tenisi, mangala gibi bir çok oyun yer aldı. Kamp süresince din hizmetleri uzmanı Nazım Saliç, İmam hatipler Uğur Dersin, Hamza Kankanat, Müezzin-Kayyımlar Erkan Esen ve Ümit Sağlam gençler rehberlik etti. Sarıkaya ilçe müftüsü Dr. Emrah Kandemir,” Gençlerimiz kamp vesilesiyle çok sayıda faaliyetlerle tanıştılar. Birlikte yaşama kurallarını tecrübe ederek sosyalleşen gençlerimiz aynı zamanda günlük ibadetleri topluca ve eğlenerek yaptı. Kampa katılan gençlerin hayatlarında unutulmaz kazanımlar elde ettiğini ifade eden Kandemir, bu organizasyonda özveriyle sorumluluk üstlenen tüm yetkililere teşekkür etti.