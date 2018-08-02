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Sarıkaya dünyaya açılıyor

SARIKAYA ilçesinde bulunan ve bu yıl UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan, yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip Roma hamamının dünyaya tanıtılması için çalışmalar sürüyor.

Sarıkaya dünyaya açılıyor

SARIKAYA ilçesinde bulunan ve bu yıl UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan, yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip Roma hamamının dünyaya tanıtılması için çalışmalar sürüyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Sarıkaya dünyaya açılıyor

Halk arasında ‘Kral Kızı’ olarak bilinen ‘Basilica Therma’ adlı Roma hamamındaki arkeolojik çalışmalar genişletildi. Yozgat Valiliği ve Sarıkaya Belediyesince 2010 yılında kazı çalışmaları başlatılan ve 2014 yılında yarı olimpik yüzme havuzu gün yüzüne çıkartılan Basilica Therma'da yeni kamulaştırılan alanlar da kazı alanına dahil edildi. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Roma hamamını dünya turizmine kazandırmak için master plan hazırladıklarını söyledi. Kazı çalışmalarının bu master plan doğrultusunda yürütüldüğünü dile getiren Halıcı, Roma hamamının tanıtımı için kasım ayında ulusal, gelecek yıl ocak ayında ise uluslararası düzeyde sempozyum düzenleyeceklerini bildirdi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, Roma hamamı etrafından ilk etap kamulaştırma ve kazı çalışmalarının tamamlandığını, ikinci etapta ise 32 iş yerinin kamulaştırıldığını aktardı. Yozgat Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yeni kamulaştırılan alanlarda kazı çalışmalarının başladığını ifade eden Açıkel, "Valiliğimiz, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile çok kapsamlı bir dosya hazırladı. Antik Roma hamamının dünya geçici miras listesine alınmasını sağladık. Şimdi burada bir farkındalık oluştu. Burası, artık insanlık tarihinin bir mirası olarak göz önüne çıkan bir yapı oldu. Geçici listedeyiz, bunu asıl listeye aldırmak için bütün devlet yetkililerinin bir zorunluluğu doğmuş oldu. Artık biz bunu asıl listeye aldırmak istiyoruz. Bugün dünyada turist çeken, turizm patlamasının yaşandığı yerler UNESCO dünya mirası listesinde olan yerler. Biz de Sarıkaya'da bacasız fabrika olarak turizmi canlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

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