Sarıkaya doğalgaza kavuştu

Sarıkaya ilçesi Kızılelma Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sürmeli Gaz Genel Müdürü Kasım Kahraman da katıldı. Yozgat Valisi Yurtnaç ve Sürmeli Gaz Genel Müdürü Kahraman, yaptıkları konuşmalarda, doğalgaz kullanımının Yozgat’ta yaygınlaştığını hatırlattı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sarıkaya'nın uzun zamandır beklediği doğalgazın yanmaya başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Açıkel, uzun bir çalışmanın ardından doğalgaz kullanımının başladığını belirterek, ilk olarak ilçe merkezindeki abonelere hat bağlama çalışmaları yapıldığını kaydetti. Açıkel, “Vatandaşlarımız uzun zamandır bu hizmeti bekliyordu. Elimizden geleni çalışmaları yaparak, planlamalar doğrultusunda abone olan bütün vatandaşlarımıza doğalgaz hizmetini verdik. Çalışmalar nedeniyle yollarda yaşanılan sorunları, çalışma sonrasında kısa sürede tamamlayarak, halkımızın fazla sıkıntı çekmemesi için çalıştık. Bugün ise doğalgaza kavuşmanın sevincini yaşıyoruz’’ dedi.

Konuşmaların ardından kurban kesilerek, protokol üyeleri meşaleler ile doğalgaza ilk ateşi verildi.

