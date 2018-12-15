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Sarıkaya birlik içinde

MHP Sarıkaya Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel önceki gün coşkulu kalabalığın önünde adaylığını ilçe halkına ilan etti.

Sarıkaya birlik içinde

MHP Sarıkaya Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel önceki gün coşkulu kalabalığın önünde adaylığını ilçe halkına ilan etti.

15 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Sarıkaya birlik içinde

MHP Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in düzenlediği basın toplantısına binlerce Sarıkayalı katılım gösterdi. MHP’li Açıkel, Sarı Zeybek Kültür Merkezinde düzenlediği basın toplantısında “Birlik içinde, dirlik içinde, kardeşçe kucaklaşmamız devam edecek” dedi.
Açıkel, yaklaşık 2 bin Sarıkayalı vatandaşa yaptığı konuşmada zaman zaman duygulu anlar da yaşadı. Sarıkayalı vatandaşların yoğun ilgisi karşısında duygulanan Açıkel, “Sarıkaya’ya kim bir çivi çakmış ise hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
Açıkel, 2014 bu güne kadar kimseyi siyasi görüşü ve inancıyla ayırmadığını hatırlatarak “Bundan sonra da öyle olacak. Hepimizin birbirimize sevgisi, saygısı ve muhabbeti devam edecek. Hizmetlerimiz artacak. Yeni projelerle ilçemiz büyüyecek, güzelleşecek” ifadelerini kullandı.
Ömer Açıkel, MHP’nin Türkiye’de kardeşlik hukukunu koruduğunu, ülkenin birliği ve bütünlüğü için büyük fedakarlıklar yaptığını da vurgulayarak “Bizler böyle bir geleneğin mensuplarıyız. Ülke genelindeki bu fedakarlıklarımızı ilçelerimizde de hizmetlerimizle, projelerimizle süsleyeceğiz. Halkımızın her kuruşunu onlara hizmet için harcayacağız” şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardından ilçe halkının tebriklerini tek tek kabul eden Açıkel, akabinde Ülkü Ocaklarını ziyaret ederek, buradaki gençlere de sevgi, kardeşlik ve birliğin önemini anlatan bir konuşma yaptı.

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