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Sarıkaya Belediyesi'nden 'e-belediye' hizmeti

SARIKAYA Belediyesi, vatandaşın belediyecilik hizmetlerine daha kolay erişiminin sağlanması amacıyla "e-belediye" hizmetini hayata geçirdi.

Sarıkaya Belediyesi'nden 'e-belediye' hizmeti

SARIKAYA Belediyesi, vatandaşın belediyecilik hizmetlerine daha kolay erişiminin sağlanması amacıyla "e-belediye" hizmetini hayata geçirdi.

18 Eylül 2018 Salı 07:00
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Sarıkaya Belediyesi'nden 'e-belediye' hizmeti

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, belediye olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. İlçe halkına layık oldukları şekilde, en yüksek standartlarda hizmet etmeye çalıştıklarını anlatan Açıkel, "Bu hizmetlerimizi gerçekleştirirken teknolojinin tüm imkanlarını da kullanıyoruz. Vatandaşımız, uygulamaya koyduğumuz e-belediyecilik hizmeti ile bilgisayarlarından, cep telefonlarından hizmetlere kısa sürede ve istediği zaman ulaşabilecekler" dedi. 
Açıkel, "Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız, belediye haberlerine, duyurulara ve ihale ilanlarına varıncaya dek daha birçok faydalı bilgiye, meclis kararlarına ve kültür-sanat faaliyetlerimize de bu uygulamadan ulaşılabilecek." diye konuştu.

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