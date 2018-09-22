Sarıkaya Belediyesi aşure dağıttı

Sarı Zeybek İş Merkezi önünde vatandaşlara aşure dağıtan Sarıkaya Belediye Başkan Vekili Ahmet Hakan Çetin, muharrem ayının çok önemli hadiselerin ortaya çıktığı mübarek bir ay olduğunu söyledi. Muharrem ayının ve aşurenin birlik ve beraberliğe vesile olduğunu dile getiren Çetin, "Muharrem ayının dinimizde önemli bir yeri var. Bu ayda yaptığımız aşurenin yalnızca ağızları tatlandırmak için değil insanları birbirlerine yaklaştırmasını, dostluğa, kardeşliğe ve barışa vesile olmasını diliyorum. Aşurenin ve muharrem ayının insanlarımız arasındaki muhabbeti, sevgiyi ve birliği kuvvetlendireceğine inanıyorum. Bu gelenek asırlardır devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir. Biz de belediye olarak bu geleneğin devam etmesinde katkılarımızı devam ettireceğiz" dedi.