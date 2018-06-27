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Saraykent’te model uçak

SARAYKENT İlçesi Dedefakılı İlkokulu bünyesinde açılan ´’Ata Model Uçak Yapım Kursu´´ tamamlanarak öğrencilere kurs belgeleri verildi.

Saraykent’te model uçak

SARAYKENT İlçesi Dedefakılı İlkokulu bünyesinde açılan ´’Ata Model Uçak Yapım Kursu´´ tamamlanarak öğrencilere kurs belgeleri verildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Saraykent’te model uçak

Türk Hava Kurumu Model Uçak Kurs Öğreticisi Dedefakılı İlkokulu Sınıf Öğretmeni İbrahim Akca tarafından iki dönem boyunca açılan kurslarda toplam 20 öğrenci model uçaklarını tamamlama şansını yakaladı. Kurs öğreticisi İbrahim Akca, amaçlarının havacılık sektörünün 7´den 70´e herkese sevdirmek olduğunu söyledi. Kursa Dedefakılı beldesinin yoğun ilgi olduğunu dile getiren Akca, ‘’Çok büyük sabır ve incelik isteyen model uçak yapımı kursu öğrencilere ders dışında etkili ve verimli bir zaman geçirme şansı verirken aynı zamanda planlı düşünme, yaratıcılık duygularının da gelişmesi yönünde son derece önemli bir katkı sağlamaktadır. Kurs için gerekli tüm malzemeleri öğrencilerimize kazandıran Sorgun Türk Hava Kurumu Başkanlığı´na teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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