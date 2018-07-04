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Saraykent’te LGS tanıtıldı

SARAYKENT İlçesindeki tüm okul müdürlerine TEOG sınavının yürürlükten kaldırılması ile birlikte yeni sınav sistemi olan LGS´nin tanıtımı yapıldı.

Saraykent’te LGS tanıtıldı

SARAYKENT İlçesindeki tüm okul müdürlerine TEOG sınavının yürürlükten kaldırılması ile birlikte yeni sınav sistemi olan LGS´nin tanıtımı yapıldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:37
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Saraykent’te LGS tanıtıldı

Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay Ortaokulu´nun çok amaçlı salonunda yapılan seminerde Rehber Öğretmen Aslı Zeynep Zafer hazırladığı sunum programı ile yeni sınav sisteminin nasıl uygulanacağı ve okul müdürlerinin bu süreçte neleri yapması gerektiği noktasındaki gerekli tüm bilgileri verdi. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, 8.sınıfı bitiren çocuklarımızın geleceklerinin şekillenmesinde çok önemli bir aşama olan LGS´nin tüm veli ve öğrencilerin okul müdürlükleri ve rehberlik komisyonlarınca doğru anlatılması neticesinde sürecin sağlıklı bir şekilde icra edilerek böylelikle hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamamasının hedeflendiğine vurgu yaptı. Seminere katılan şube müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy, kendi birimleri ile alakalı duyurularının yapmasının ardından seminer çalışması sona erdi. 

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