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Saraykent’te köy yolları açıldı

Yozgat’ın Saraykent İlçesinde, Kaymakam Ali Açıkgöz, yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yollarının, Saraykent Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekiplerince açıldığını belirtti.

25 Ocak 2022 Salı 00:48
Saraykent’te köy yolları açıldı

Yağış devam ettiği müddetçe karla mücadele ekiplerinin çalışmaya devam edeceğini ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz, “Kar yağışını hasretle bekliyorduk. Çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını alması için bu yağışlar çok büyük önem arz ediyor. Tabi diğer yandan da yağışın ulaşım noktasında sıkıntıya sebebiyet vermemesi için özellikle köy yollarımızı ulaşıma açık tutmamız gerekiyor. Tüm hazırlıklarımızı günler öncesinden yaptığımız için ekiplerimiz vazifelerinin başındaydı. Altınsu, Benli, Kösealili ve Kamberli köylerimizin yolları açıldı. Ekiplerimiz Parmaksız güzergahında çalışmaya başladılar. Hava şartlarının oluşturduğu olumsuz bir durum yok. Devletimiz tüm gücüyle ve varlığıyla sahada olmaya devem edecek.” dedi. Köylerden Saraykent’e sorunsuz şekilde ulaşım sağlandığını ifade eden Kaymakam Açıkgöz, ‘’Sabahın ilk ışıklarından bu yana fedakarca çalışan tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

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