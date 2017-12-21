Saraykent’te kış hazırlığı

Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ilçedeki tüm yolların bakım, onarım çalışmalarıyla bazı yollarda asfalt, bazı yollarda ise kilitli parke çalışması yaptıklarını söyledi. Çalışmaların önemli bölümünün tamamlandığını, hava koşullarının elverdiği ölçüler içerisinde kalan bölgelerde de yollarda iyileştirme çalışması yaptıklarını kaydetti. Başkan Öçal, İlçe Tarım Müdürlüğü bahçesinin kilitli parke yapılması için belediye olarak kilitli parke temin ettiklerini, çalışmaların kurum tarafından yürütüldüğünü ifade etti.