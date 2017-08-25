Saraykent’te büyük gün!

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ilçede hizmete giren çok sayıda devlet yatırımının açılışı ile planlanan yeni projelerin temel atma törenlerini 25 Ağustos Cuma günü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın da katılacağı yoğun bir programla yapacaklarını açıkladı.

15 YIL HASTANE BEKLEMİŞLERDİ

Öçal, gazetemize yaptığı açıklamada, devlet hastanesinin resmi açılışın da gerçekleştireceklerini bildirdi.

İlçede daha önce temeli atılan hastane binası için 15 yıl beklendiğini hatırlatan Öçal;

“Saraykent’te ilk olacak hastanemiz. 15 yıl önce temelleri atılan bir hastane vardı, bu gün yeni hastanemizin açılışını biz yapmış olacağız. Devlet hastanemizin resmi açılışını yapamamıştık kabulü yapılmadığı için. Cuma günü Allah izin verirse Sayın Başbakan Yardımcımız, valimiz, milletvekillerimizle beraber hastanemizin resmi açılışını yapacağız. Bunun yanı sıra Saraykent’imizin olmazsa olmazı, en büyük ihtiyacı termal tesisin temel atma törenine gerçekleştireceğiz. ‘Emniyet’ binamızın, ‘Mesire ve Piknik alanının’, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yapmış olduğu Kız Yurdunun, Divanlı ve Fatih Mahallelerindeki parklar ile sentetik çim sahanın resmi açılışı olacak” dedi.

Başkan Ahmet Öçal, bütün vatandaşları ilçeye kazandıracakları hizmet ve yatırımların açılış ve teme atma töreni için davet etti.