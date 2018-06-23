Saraykent’in yükselen değeri

30 yatak kapasiteli öğretmenevi özellikle temizliği, düzeni ve tertibi ile misafirler tarafından büyük bir beğeni topluyor. Öğretmenevi ve ASO Müdürü Ekrem Parlak bu tür alanların tüm öğretmen ve kamu görevlileri açısından moral, motivasyon merkezleri olduğunu ve bu bilinç ile hareket ederek gece gündüz demeden günün büyük bir bölümünü burada geçirerek ellerinden gelen her şeyi büyük bir titizlikle yapmaya çalıştıklarını söyledi. Özellikle misafirlere kendi evlerinde yaşadıkları konforu vermeyi amaç edindiklerini ifade eden Parlak, bu doğrultuda ev yemeklerini misafirlerine sunabilmek adına çalıştıklarını anlattı.