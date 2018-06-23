Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311

Saraykent’in yükselen değeri

SARAYKENT İlçesi Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü, bünyesinde barındırdığı huzur dolu nezih ortamları ile Saraykent´in yükselen değeri olmaya devam ediyor.

Saraykent’in yükselen değeri

SARAYKENT İlçesi Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü, bünyesinde barındırdığı huzur dolu nezih ortamları ile Saraykent´in yükselen değeri olmaya devam ediyor.

23 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
67 Okunma
Saraykent’in yükselen değeri

30 yatak kapasiteli öğretmenevi özellikle temizliği, düzeni ve tertibi ile misafirler tarafından büyük bir beğeni topluyor. Öğretmenevi ve ASO Müdürü Ekrem Parlak bu tür alanların tüm öğretmen ve kamu görevlileri açısından moral, motivasyon merkezleri olduğunu ve bu bilinç ile hareket ederek gece gündüz demeden günün büyük bir bölümünü burada geçirerek ellerinden gelen her şeyi büyük bir titizlikle yapmaya çalıştıklarını söyledi. Özellikle misafirlere kendi evlerinde yaşadıkları konforu vermeyi amaç edindiklerini ifade eden Parlak, bu doğrultuda ev yemeklerini misafirlerine sunabilmek adına çalıştıklarını anlattı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sel zarar verdi
Sel zarar verdi
Çayıralan’da zümre toplantısı
Çayıralan’da zümre toplantısı
Seçim Güvenliği konuşuldu
Seçim Güvenliği konuşuldu
Ufukta sıcak su göründü
Ufukta sıcak su göründü
Birlikte yapıyorlar
Birlikte yapıyorlar
Parklar yenileniyor
Parklar yenileniyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim