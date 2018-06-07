Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98624
ALTIN
186.985
DOLAR
4.4736
STERLİN
6.0177
EURO
5.2897

Saraykent’e yeni araç

SARAYKENT Belediyesi, makine parkındaki araçlarına bir yenisini ekledi.

Saraykent’e yeni araç

SARAYKENT Belediyesi, makine parkındaki araçlarına bir yenisini ekledi.

07 Haziran 2018 Perşembe 07:00
47 Okunma
Saraykent’e yeni araç

Belediye tarafından temin edilen itfaiye aracının açılışı törenle yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Öçal, göreve geldikleri günden itibaren, belediyenin imkanlarını tasarruflu kullanmaya özen gösterdiklerini söyledi. Başkan Öçal, bazı çalışmaların yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan makine, araç ve gereçleri temin etmeye çalıştıklarını kaydetti. Öçal, ‘’Bundan önce 7 aracımızı belediyemize kazandırdık. Şimdi ise 8’inci aracımızı hizmete sunuyoruz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Çekerek’e asfalt tesisi
Çekerek’e asfalt tesisi
ŞEHiT YAKINLARI UNUTULMADI
ŞEHiT YAKINLARI UNUTULMADI
Çandır’a yeni kaymakam
Çandır’a yeni kaymakam
Projelere devam
Projelere devam
Sarıkaya üşümeyecek
Sarıkaya üşümeyecek
Sınav öncesi moral
Sınav öncesi moral

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim