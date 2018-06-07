Saraykent’e yeni araç

Belediye tarafından temin edilen itfaiye aracının açılışı törenle yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Öçal, göreve geldikleri günden itibaren, belediyenin imkanlarını tasarruflu kullanmaya özen gösterdiklerini söyledi. Başkan Öçal, bazı çalışmaların yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan makine, araç ve gereçleri temin etmeye çalıştıklarını kaydetti. Öçal, ‘’Bundan önce 7 aracımızı belediyemize kazandırdık. Şimdi ise 8’inci aracımızı hizmete sunuyoruz’’ dedi.