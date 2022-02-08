Saraykent'te temizlik

İlçe Özel İdare karla mücadele ekipleri tarafından okul girişleri ve bahçeleri eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi tüm köy okullarının bahçeleri kardan temizlendiğini ifade eden Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Yeni eğitim öğretim dönemimiz başlıyor. Okullarımızın giriş kısımlarını, bahçelerini ve okullara ulaşım sağlayan tüm yollarımızı kardan temizledik. Hafta sonu mesaisiyle yoğun bir şekilde çalışan ekip arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Ailelerimiz çocuklarını gönül rahatlığı ile okullarına gönderebilirler. Yaklaşık iki haftadır devam eden yoğun yağışa rağmen karla mücadele noktasında en küçük bir aksaklık yaşamadık. Bu başarı karla mücadeleden görev alan çalışma arkadaşlarımızın fedakarlıkları sayesindedir” dedi.