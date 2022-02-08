Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Saraykent'te temizlik

Yozgat’ın Saraykent İlçesinde, okul girişleri ve bahçeleri temizlendi.

08 Şubat 2022 Salı 00:53
Saraykent'te temizlik

İlçe Özel İdare karla mücadele ekipleri tarafından okul girişleri ve bahçeleri eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi tüm köy okullarının bahçeleri kardan temizlendiğini ifade eden Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Yeni eğitim öğretim dönemimiz başlıyor. Okullarımızın giriş kısımlarını, bahçelerini ve okullara ulaşım sağlayan tüm yollarımızı kardan temizledik. Hafta sonu mesaisiyle yoğun bir şekilde çalışan ekip arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Ailelerimiz çocuklarını gönül rahatlığı ile okullarına gönderebilirler. Yaklaşık iki haftadır devam eden yoğun yağışa rağmen karla mücadele noktasında en küçük bir aksaklık yaşamadık. Bu başarı karla mücadeleden görev alan çalışma arkadaşlarımızın fedakarlıkları sayesindedir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Saraykentte TemizlikYozgatIlerigazetesişubatSalıHaberSaraykentKaymakamAliAçıkgözOkullarYarıYılTatilKarTemizlikİkinciDönemOkulHazırTemizlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ücretsiz Sirk Gösterisi
Ücretsiz Sirk Gösterisi
Doğaya yem bıraktılar
Doğaya yem bıraktılar
Başarılar diledi
Başarılar diledi
GURBETTEN SICAK SEVGİ
GURBETTEN SICAK SEVGİ
Kapı kapı dolaşıp dert dinliyor
Kapı kapı dolaşıp dert dinliyor
Köy yollarında çalışma
Köy yollarında çalışma
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim