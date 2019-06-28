Saraykent ilçesinde eğitimciler toplandı

Öğretmenevinde gerçekleşen değerlendirme toplantısında gündem maddeleri ele alındı. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının genel bir değerlendirmesini yaptı, Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlayan ve Yasin Gürsoy da kendi görev alanları ile alakalı bilgilendirmede bulundu. LGS sınav sonuçlarının okul değerlendirildiği toplantıda Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hatice Kapan’ın sorulan tüm soruları doğru olarak cevaplayıp, Türkiye birincileri arasına girmesi toplantıya damgayı vurdu. Eğitim ve öğretimin değerlendirilmesinin ardından bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine hazırlık yapmak üzere okul ve kurumların fiziki durumları, bakım, onarım ihtiyaçları kapsamlı olarak masaya yatırıldı. İl dışı ve il içi atama yolu ile tayini çıkan öğretmenlerin unutulmadığı toplantıda eğitim kurumu yöneticileri, tayini çıkan tüm öğretmenlere dilek ve temennilerini okul müdürleri vasıtası ile iletti. Toplantı bitiminde birlik ve beraberlik kavramının önemine dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan, ‘’Hiçbir başarı yoktur ki ekip ruhundan bağımsız olsun. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak genç ve dinamik bir kadro ile çalışabilmekten dolayı çok mutluyuz. Eğitim ve öğretim döneminin son toplantısında genel bir değerlendirme yaptık. Bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde burada aldığımız kararlar çerçevesinde daha güzel çalışmalara imza atarız. Bugün itibari ile tayini çıkan tüm öğretmen ve yönetici arkadaşlara bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum’’ dedi.