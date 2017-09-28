-Saraykent'e Anadolu Lisesi

Saraykent Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, Anadolu Lisesi binası inşaatında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.
Saraykent İlçesinde eğitime hizmet verecek Anadolu Lisesi, 16 derslik, 5 idareci odası, 3 adet laboratuvar, öğretmenler odası, kütüphane ve arşivden oluşuyor. 3 bin metrekare alana sahip, 4 katlı lise binasının inşaat çalışmalarının tamamlandığı, diğer eksikliklerin giderilmesi için çalışıldığı bildirildi. Anadolu Lisesi binasının ikinci öğretim yılına kadar eksikliklerin giderileceği, ancak önümüzdeki öğretim yılında eğitime başlayabileceği öğrenildi.
Saraykent Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, Anadolu Lisesi binası inşaatında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.
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