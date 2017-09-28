-Saraykent'e Anadolu Lisesi

Saraykent Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, Anadolu Lisesi binası inşaatında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Saraykent İlçesinde eğitime hizmet verecek Anadolu Lisesi, 16 derslik, 5 idareci odası, 3 adet laboratuvar, öğretmenler odası, kütüphane ve arşivden oluşuyor. 3 bin metrekare alana sahip, 4 katlı lise binasının inşaat çalışmalarının tamamlandığı, diğer eksikliklerin giderilmesi için çalışıldığı bildirildi. Anadolu Lisesi binasının ikinci öğretim yılına kadar eksikliklerin giderileceği, ancak önümüzdeki öğretim yılında eğitime başlayabileceği öğrenildi.