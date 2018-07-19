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ŞANLI GURUR!

KADIŞEHRİ ilçesinde görevli iken 2010 yılında başlattığı arazi birleştirme projeleri ile büyük bir mucizeye imza atan Kaymakam İsmail Şanlı, 8 yıl aradan sonra ilçeye bu kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürü sıfatıyla gelip, köylüler tarafından oluşturulan meyve bahçesini gururla gezdi.

ŞANLI GURUR!

KADIŞEHRİ ilçesinde görevli iken 2010 yılında başlattığı arazi birleştirme projeleri ile büyük bir mucizeye imza atan Kaymakam İsmail Şanlı, 8 yıl aradan sonra ilçeye bu kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürü sıfatıyla gelip, köylüler tarafından oluşturulan meyve bahçesini gururla gezdi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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ŞANLI GURUR!

Şanlı, Kadışehri ilçe Kaymakamlığı döneminde hayata geçirdiği proje ile kan davalı olan köylüleri barıştırarak arazilerini birleştirmiş, birleştirilen tarım arazisine ise 5 bin dönümlük meyve bahçesi kurulmuştu. 100 köylünün kurduğu kooperatifle 220 traktörün 150'si satılmış ve verimlilik artmıştı. Yine biçerdöver kullanımlarında da benzer oranlarda iyileşme sağlandı. Projeyle bölgeler gıda üssü haline geldi. 250 noktaya uygulanması planlanan projenin sekteye uğramaması için arazi sahipleri arazilerini ilgili kamu kuruluşunun kurduğu bir şirkete 25 yıllığına kiralıyor. Bu sayede kurumsal bir bütünlük yakalanırken, ortaklar arasından çıkabilecek olası pürüzler de bertaraf ediliyor. Sistemle toprakların değeri de artıyor. Proje öncesi 300 liraya satılan bir dönüm arazinin değeri, bütünleştirme çalışmalarının ardından 2 bin liraya kadar çıkıyor. Daha önce iş aramak için İstanbul başta olmak üzere büyük şehre göç eden köylüler kendi topraklarında çalışarak ciddi gelir elde etmeye başladı. Hatta çiftçilerin para kazanmaya başladığını gören akrabaları da tekrar köye dönüş yaptı. 
ŞANLI’NIN GURURU
Bu başarı öyküsüne öncülük eden, projenin fikir babası Kaymakam İsmail Şanlı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Kadışehri ilçesine yıllar sonra geldi. Şanlı, Kaymakam olarak ayrıldığı ilçeye Tarım İşletmeleri Genel Müdürü unvanı ile Bakan Pakdemirli ile birlikte gelip, henüz fidelerinin dikimini bile zor gördüğü projenin sadece Türkiye’ye değil dünyaya örnek gösterilmesinin gurunu yaşadı. Şanlı, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile birlikte Kadışehri ilçesindeki Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden biri olan Kabalı Meyve Bahçesi'nde incelemede bulundu. Köylülerin 5 bin 500 dönümlük arazilerinin birleştirilmesiyle oluşturulan meyve bahçesi gezildi. 
 

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