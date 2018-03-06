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Sanatçılar hayran kaldı

SARIKAYA ilçe merkezinde bulunan tarihi Roma Hamamı kalıntıları herkesi hayran bırakıyor.

Sanatçılar hayran kaldı

SARIKAYA ilçe merkezinde bulunan tarihi Roma Hamamı kalıntıları herkesi hayran bırakıyor.

06 Mart 2018 Salı 09:33
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Sanatçılar hayran kaldı

Son olarak Bozok Üniversitesi’nde oyunlarını sahneleyen sanatçılar Sarıkaya ilçesinde Roma Hamamı kalıntılarını gezip, Belediye Başkanı Ömer Açıkel’den bilgi aldı.
Televizyon dizilerinden tanıdığımız, Aslan Kralın Nihalesi, Avrupa Yakası’nda rol alan Ece Can Gümeci Ünal ile Kurtlar Vadisi’nde rol alan Aykut Ünal, Bozok Üniversitesi’nde ‘Aşk bir şey değildir’ oyunlarını sahneledi. Yozgat’ın tarihi ve turistik bölgelerini de gezen sanatçılar, dünyada biri Sarıkaya olmak üzere iki tane bulunan Roma Hamamı kalıntısı hakkında bilgi aldı.

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