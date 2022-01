Hafta sonları Termal Otel’de müşterilere Ressam Ahmet Çetin tarafından sanat eserleri üretilecek. Termal Otel’de yeniliklerin devam ettiğini belirten Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Müşteri memnuniyetimiz her zaman için ön plandadır. Artık hafta sonları Sultan Hanı Termal Otel’de misafirlerimiz için sanat eserleri üretilecek. Yağlı boya tablo, karakalem ve karikatür portre çizimleriyle otelimizde sanat rüzgarları esecek. Vatandaşlarımız, kişisel veya ailecek karakalem portrelerini çizdirebilecek. Tanıdığı birisinin karikatürünü yaptırtıp hediye edebilecek. Yine her bir vatandaşımız, önemli ziyaretlerinde hediyelik olarak verebileceği yağlı boya tablolar yaptırabilecekler. Güzel sanatlar mezunu olan ressam Ahmet Çetin kardeşimiz gerçekten bu alanda oldukça başarılı. Saraykent’imiz için önemli eserler üretecek inşallah. Biz de tüm gücümüzle sanatçı kardeşimizin yanında olacağız. Ona destek olup onun daha üretken olması için her türlü ortamı ve kolaylığı kendisine sağlayacağız.” dedi.