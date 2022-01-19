Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sanat rüzgarları esecek

Yozgat’ın Saraykent İlçesinde, Sultan Hanı Termal Otel’de yeni bir hizmet daha başladı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 00:55
Sanat rüzgarları esecek

Hafta sonları Termal Otel’de müşterilere Ressam Ahmet Çetin tarafından sanat eserleri üretilecek. Termal Otel’de yeniliklerin devam ettiğini belirten Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Müşteri memnuniyetimiz her zaman için ön plandadır. Artık hafta sonları Sultan Hanı Termal Otel’de misafirlerimiz için sanat eserleri üretilecek. Yağlı boya tablo, karakalem ve karikatür portre çizimleriyle otelimizde sanat rüzgarları esecek. Vatandaşlarımız, kişisel veya ailecek karakalem portrelerini çizdirebilecek. Tanıdığı birisinin karikatürünü yaptırtıp hediye edebilecek. Yine her bir vatandaşımız, önemli ziyaretlerinde hediyelik olarak verebileceği yağlı boya tablolar yaptırabilecekler. Güzel sanatlar mezunu olan ressam Ahmet Çetin kardeşimiz gerçekten bu alanda oldukça başarılı. Saraykent’imiz için önemli eserler üretecek inşallah. Biz de tüm gücümüzle sanatçı kardeşimizin yanında olacağız. Ona destek olup onun daha üretken olması için her türlü ortamı ve kolaylığı kendisine sağlayacağız.” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sanat Rüzgarları EsecekYozgatIlerigazetesiOcakçarşambaHaberSaraykentKaymakamAliAçıkgözSoltanHanıTermalOtelRessamAhmetÇetinSanatEserleriüretilecekHizmet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toprak haritası çıkarıldı
Toprak haritası çıkarıldı
180 Haneye Sıcak Yemek
180 Haneye Sıcak Yemek
Mücadele ekiplerine ziyaret
Mücadele ekiplerine ziyaret
Öğretmenlere eğitim
Öğretmenlere eğitim
Yazılıtaş tekrar başkan
Yazılıtaş tekrar başkan
'EŞEKLİ KÜTÜPHANE'
'EŞEKLİ KÜTÜPHANE'
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim