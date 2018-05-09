Sanat Evi açıldı

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, binanın çevre düzenlemesi çalışmalarının da tamamlandığını söyledi. Koçak, Kültür ve Sanat Evi’nin çeşitli kültürel etkinliklere, çalışmalara ev sahipliği yapacağını bildirdi. Açılışı yapılan Aydıncık Kültür Sanat Evi’nde Sanat Atölyesi ürünleri, Kadın Girişimcilerin yarı değerli taşları işleyerek hazırladıkları takı tasarım, kete, katmer, gözleme ürünleri de satışa sunuldu.