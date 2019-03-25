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Sanat eğitimi konferansı

SORGUN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anaokulu öğretmenleri ve okul müdürlerine yönelik ‘Erken çocukluk döneminde sanat eğitimi nasıl olmalıdır’ konulu konferans düzenlendi.

Sanat eğitimi konferansı

SORGUN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anaokulu öğretmenleri ve okul müdürlerine yönelik ‘Erken çocukluk döneminde sanat eğitimi nasıl olmalıdır’ konulu konferans düzenlendi.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Sanat eğitimi konferansı

Sorgun Şehit Hamza Uludağ Anaokulunda düzenlenen ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Acer tarafından verilen konferansa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, şube müdürleri, Sorgun’da görev yapan okul öncesi öğretmenleri ve okul müdürleri katıldı.  İki oturumda düzenlenin etkinliğin ilk bölümünde konferans verilirken öğleden sonraki oturumda ise atölye çalışması yapıldı.  İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, çocukların gelişiminde okul öncesi eğitimin çok önemli olduğunu, çocukların yönlendirilmesinde bu tip eğitimlerin büyük yararları olduğunu söyledi.

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