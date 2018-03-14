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Şampiyonluk hesabı

YENİFAKILI Gençlikspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, ilk haftadan itibaren zirveye yerleşip, son hafta ise şampiyonluk turu atabilmenin hesabını yapıyor.

Şampiyonluk hesabı

YENİFAKILI Gençlikspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, ilk haftadan itibaren zirveye yerleşip, son hafta ise şampiyonluk turu atabilmenin hesabını yapıyor.

14 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Şampiyonluk hesabı

Yenifakılı Belediyesi’nin de destek verdiği Yenifakılı Gençlikspor, Sarayspor, Bişekspor ve Çekerek Belediyespor takımlarının bulunduğu A grubunda mücadele verecek.
Şampiyonluğa kilitlenen Yenifakılı Gençlikspor takımı sporcuları zirveye çıkıp, poz verirken, taraftarları da takıma destek için flamalarını hazırladılar. 

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