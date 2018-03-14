Şampiyonluk hesabı

Yenifakılı Belediyesi’nin de destek verdiği Yenifakılı Gençlikspor, Sarayspor, Bişekspor ve Çekerek Belediyespor takımlarının bulunduğu A grubunda mücadele verecek.
Şampiyonluğa kilitlenen Yenifakılı Gençlikspor takımı sporcuları zirveye çıkıp, poz verirken, taraftarları da takıma destek için flamalarını hazırladılar.
Yenifakılı Belediyesi’nin de destek verdiği Yenifakılı Gençlikspor, Sarayspor, Bişekspor ve Çekerek Belediyespor takımlarının bulunduğu A grubunda mücadele verecek.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol