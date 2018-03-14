Şampiyonluk hesabı

Yenifakılı Belediyesi’nin de destek verdiği Yenifakılı Gençlikspor, Sarayspor, Bişekspor ve Çekerek Belediyespor takımlarının bulunduğu A grubunda mücadele verecek.

Şampiyonluğa kilitlenen Yenifakılı Gençlikspor takımı sporcuları zirveye çıkıp, poz verirken, taraftarları da takıma destek için flamalarını hazırladılar.