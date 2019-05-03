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Şampiyon Anadolu Lisesi

AKDAĞMADENİ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar arası voleybol turnuvasında Anadolu Lisesi şampiyonluk turu attı.

Şampiyon Anadolu Lisesi

AKDAĞMADENİ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar arası voleybol turnuvasında Anadolu Lisesi şampiyonluk turu attı.

03 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Şampiyon Anadolu Lisesi

Akdağmadeni Spor Salon’unda gerçekleştirilen müsabakalar sonunda finale Anadolu Lisesi ile 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu kaldı. Oldukça çekişmeli geçen final müsabakasında rakibini yenen Anadolu Lisesi turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Sıralamaya giren takımlara Belediye Başkanımız Nezih Yalçın tarafından madalyaları ve kupaları verildi. Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti. 

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