Şampiyon Anadolu Lisesi

Akdağmadeni Spor Salon’unda gerçekleştirilen müsabakalar sonunda finale Anadolu Lisesi ile 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu kaldı. Oldukça çekişmeli geçen final müsabakasında rakibini yenen Anadolu Lisesi turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Sıralamaya giren takımlara Belediye Başkanımız Nezih Yalçın tarafından madalyaları ve kupaları verildi. Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti.