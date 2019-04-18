Salonlar tadilat bekliyor

Saraykent ilçesinde bulunan spor alanlarının eksiklik ve ihtiyaçlarının giderilmesi bekleniyor.

İlçede bulunan ve sportif müsabakalara ev sahipliği yapan ilçe spor salonunun zemininde kabarmalar meydana geldiği ve onarım beklediği öğrenildi.

Yine ilçede bulunan ve futbol müsabakalarının oynandığı sahanın da zeminin yıprandığı ve yedek kulübelerinin de değiştirilmesi gerektiği bildirildi.

İlçedeki spor tesislerinin durumuyla ilgili Yozgat İl Genel Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu detaylı bir rapor hazırlayarak konuyu meclise taşıdı.