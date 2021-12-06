Salepli kutlama

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Rasih ve İhsan Maden işletmesini ziyaret edip, maden ocağında çalışan madencilerin gününü kutladı. Madencilerle sohbet eden Yalçın, helal kazancın, alın terinin ve emeğin en güzel örneğinin madenciler olduğunu belirtti. Yalçın, ''Asırlara meydan okuyan Akdağmadeni Maden Ocağında geçmişten günümüze çalışan, ilçemize değer katan tüm işçilerimizin madenciler gününü kutluyor, yaşamını yitiren madencilerimizi saygı ve rahmetle anarken maden emekçilerine ve ailelerine sağlıklı, mutlu bir yaşam temenni ediyorum’’ diye konuştu.