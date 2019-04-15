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Şairin imza günü

AKDAĞMADENİ İlçesinden şair Semiha Arasbora, ‘Zordur kadın olmak Anadolu’da’ isimli ilk şiir kitabı ile ilgili imza ve tanıtım etkinliği düzenledi.

Şairin imza günü

AKDAĞMADENİ İlçesinden şair Semiha Arasbora, ‘Zordur kadın olmak Anadolu’da’ isimli ilk şiir kitabı ile ilgili imza ve tanıtım etkinliği düzenledi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Şairin imza günü

Akdağmadeni Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın da katıldı. Farklı ilçelerden gelen şairler ve vatandaşların da katıldığı etkinlikte Başkan Yalçın, şair Semiha Arasbora’ya çıkmış olduğu bu yolda başarılar diledi. Yalçın, ‘’Bugün burada çok güzel ve anlamlı bir etkinlik gerçekleşiyor. Akdağmadeni'mizin içinde barındırdığı tüm değerlere sahip çıkmak bizlerin en asli görevidir. İlerleyen zamanlarda Kültür ve Sanat alanında ilçemizde çok farklı etkinlikler gerçekleştireceğiz. İlçemizde sanatın içinde olan ve emek harcayan tüm vatandaşlarımıza gereken değeri gösterip belediyemiz imkanları doğrultusunda yanlarında olacağız'' dedi.  İmza ve tanıtım etkinliğinde şairler tarafından Belediye Başkanı Nezih Yalçın’a teşekkür plaketi takdim edildi.

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