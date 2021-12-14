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Saha yapımına başlandı

Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde Belediye tarafından Çok Amaçlı Sahanın yapımına başlandı.

14 Aralık 2021 Salı 00:09
Saha yapımına başlandı

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Belediye tarafından yapılacak olan, Şefaatli Meslek Yüksek Okulu Çok Amaçlı Sahasının yapım çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, ‘’İlçemize hayırlı olsun’’ dedi. 

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