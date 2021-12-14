Saha yapımına başlandı

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Belediye tarafından yapılacak olan, Şefaatli Meslek Yüksek Okulu Çok Amaçlı Sahasının yapım çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, ‘’İlçemize hayırlı olsun’’ dedi.
14 Aralık 2021 Salı 00:09
Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde Belediye tarafından Çok Amaçlı Sahanın yapımına başlandı.
Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Belediye tarafından yapılacak olan, Şefaatli Meslek Yüksek Okulu Çok Amaçlı Sahasının yapım çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, ‘’İlçemize hayırlı olsun’’ dedi.