Saha yapımına başlandı

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Belediye tarafından yapılacak olan, Şefaatli Meslek Yüksek Okulu Çok Amaçlı Sahasının yapım çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, ‘’İlçemize hayırlı olsun’’ dedi.