Saha çalışmaları yapıldı

Saha çalışmalarına Kaymakam Recep Aydın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, Çayıralan Orman İşletme Müdürü Mustafa Şen ve ağaçlandırma şefi Ayfer Taşeli katıldı.

Yenifakılılı şehitlerin anısına yapılacak olan ‘Şehitler Bahçesi’nin saha çalışmalarının yapıldığını belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş,” Kaymakamımız, Orman İşletme Müdürümüz ve ağaçlandırma şefimizle beraber saha çalışmalarımızı yaptık. Her şey şehitlerimizin hatıralarını ufakta olsa güzel bir eserle canlandırmak, hafızalarda hep yer etmesini sağlamaktır” dedi.

