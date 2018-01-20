Sağlıklı yaşam taraması

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen sağlıklı yaşam projesi kapsamında, oluşturulan gezici araç ile vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde sağlık personelleri tarafından broşür ve sağlıklı yaşam kitapçıkları dağıtılarak halk bilinçlendiriliyor. Proje kapsamında ayda iki kez ilçeleri gezen halk sağlığı aracı, Saraykent ilçesi İzibüyük köyünde konuşlandırıldı. İzibüyük İlk ve Ortaokulunda Sağlık Taraması yapıldı. Saraykent Toplum Sağlık Merkezi Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık personeli, öğrencilerine Boy, Kilo, Beden kitle İndeksi, Kanşekeri ve Tansiyon Taraması yaptı. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde sağlıklı yaşam çalışması yapıldığı da kaydedildi. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen gezici araç ile halkın sağlıklı beslenme, hijyen, hareketli yaşam, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı, Astım Hastalığı, Organ Bağışı ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme ve eğitim çalışmasının yapıldığı ifade edildi.