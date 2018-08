Sağlıklı yaşam anlatıldı

Sodes destekli proje kapsamında düzenlenen eğitim programına kadınların ilgisi yoğun oldu. Sağlıklı beslenme konulu eğitimde, sağlığı korumak, yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarda ve uygun zamanda alınması konularında bilgiler verildi. Enerjik ve mutlu bir hayatın altın kuralının sağlıklı ve doğru beslenme olduğuna vurgu yapılarak, her hastalığın altında yatan nedeninse yanlış beslenme olduğu kaydedildi. Sağlıklı beslenmenin en önemli kuralının besin çeşitliliği olduğu dile getirilerek, "Peynir, süt, yoğurt gibi kalsiyum içerikli, et, tavuk, balık gibi protein içerikli tahıllar ve kuru bakliyatlarla sebze ve meyve çeşitlerinden bir kaçını her öğünde soframızda bulundurmaya dikkat etmeliyiz" denildi.