İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak, okullar öğrenciler için hazır hale getirildi. Bakın ve onarım çalışmaları kapsamında okullar yıkanıp, hijyenik hale getirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için okullarımızı yıkayarak daha hijyenik hale getirdik. Onların sağlık ve güvenliği sorumluluğumuz, mutlulukları umudumuzdur. Çocuklarımızın bugünü ve geleceği için emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Sağlıklı okullarda, sağlıklı eğitim. ‘’ dedi.