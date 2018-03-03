Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116859
ALTIN
161.932
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2530
EURO
4.7035

Sağlık buluşması

AKDAĞMADENİ Devlet Hastanesi personeli akşam yemeğinde bir araya geldi, yemekte 25 hizmet yılını dolduran personele plaket verildi, üstün başarılı personele ise başarı belgesi takdim edildi.

Sağlık buluşması

AKDAĞMADENİ Devlet Hastanesi personeli akşam yemeğinde bir araya geldi, yemekte 25 hizmet yılını dolduran personele plaket verildi, üstün başarılı personele ise başarı belgesi takdim edildi.

03 Mart 2018 Cumartesi 07:00
15 Okunma
Sağlık buluşması

Yemekte personeller moral ve motivasyonlarını tazelerken, 25 yıl hizmet yılını dolduran ve başarılı olanlar ise ödüllendirildi. Hastane personellerinden Ebe Leyla Ünlü, söz konusu organizasyonun hastanede ilk kez yapıldığını, personel arası birlik ve beraberliği kuvvetlendirdiğini ifade etti. Hastane personeli Başhekim Kiper Aslan’a etkinlikten dolayı teşekkür etti. Hastane Başhekimi Op. Dr. Kiper Aslan ise  “ Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 24 saat hiç durmadan hizmet veren sağlık sektöründe çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Moral gecesi gibi organizasyonlar, personellerimizi motive ediyor, hastane içerisinde bir aile ortamı oluşturmamızı sağlayarak, iletişim üzerinde faydaları olduğu gibi, hastanede kalitenin de artmasına fayda sağlıyor” diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sorgun'daki Cami inşaatı Yardım Bekliyor
Sorgun'daki Cami inşaatı Yardım Bekliyor
Gençlik Merkezi bir yılda tamamlanacak
Gençlik Merkezi bir yılda tamamlanacak
DERELER ISLAH EDiLDi
DERELER ISLAH EDiLDi
Engeli böyle aşıyorlar
Engeli böyle aşıyorlar
Engeller kaldırıldı
Engeller kaldırıldı
Cenaze yıkamayı öğrendiler
Cenaze yıkamayı öğrendiler

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim