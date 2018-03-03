Sağlık buluşması

Yemekte personeller moral ve motivasyonlarını tazelerken, 25 yıl hizmet yılını dolduran ve başarılı olanlar ise ödüllendirildi. Hastane personellerinden Ebe Leyla Ünlü, söz konusu organizasyonun hastanede ilk kez yapıldığını, personel arası birlik ve beraberliği kuvvetlendirdiğini ifade etti. Hastane personeli Başhekim Kiper Aslan’a etkinlikten dolayı teşekkür etti. Hastane Başhekimi Op. Dr. Kiper Aslan ise “ Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 24 saat hiç durmadan hizmet veren sağlık sektöründe çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Moral gecesi gibi organizasyonlar, personellerimizi motive ediyor, hastane içerisinde bir aile ortamı oluşturmamızı sağlayarak, iletişim üzerinde faydaları olduğu gibi, hastanede kalitenin de artmasına fayda sağlıyor” diye konuştu.