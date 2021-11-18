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Sabah namazında buluştular

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde sabah namazında gençlerle buluşuldu.

18 Kasım 2021 Perşembe 00:54
Sabah namazında buluştular

Sorgun Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü gençlerle Cafer-i Tayyar Camiinde, sabah namazında buluşarak, sohbet ettiler, çorba ikramında bulundular. İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, gençlere hediye vererek teşekkür etti. 

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