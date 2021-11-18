Sabah namazında buluştular

Sorgun Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü gençlerle Cafer-i Tayyar Camiinde, sabah namazında buluşarak, sohbet ettiler, çorba ikramında bulundular. İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, gençlere hediye vererek teşekkür etti.
18 Kasım 2021 Perşembe 00:54
Yozgat’ın Sorgun İlçesinde sabah namazında gençlerle buluşuldu.
Sorgun Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü gençlerle Cafer-i Tayyar Camiinde, sabah namazında buluşarak, sohbet ettiler, çorba ikramında bulundular. İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, gençlere hediye vererek teşekkür etti.