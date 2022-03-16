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Sabah namazı buluşmaları

Yozgat’ın Çekerek İlçesinde, sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

16 Mart 2022 Çarşamba 00:17
Sabah namazı buluşmaları

İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün ortaklaşa yürütmüş olduğu program kapsamında gençler Merve Camiinde sabah namazında bir araya geldi. Yapılan programa Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, İlçe Müftüsü Fazıl Saraç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkanve Gençlik Spor Müdürü Vahap Konakçı katıldı. Sabah namazının ardından gençlerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, “Gençlerin milli birlik, beraberlik ve manevi duygularını canlı tutmak amacıyla Dinayet işleri Başkanlığınca hazırlanan önemli projelerden biri, sabah namazı buluşmaları” dedi.  Programın ardından camiden çıkan gençlere ve vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. 
 

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