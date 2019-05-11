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Saat Kulesi yenilendi

YERKÖY ilçe merkezinde bulunan ve yıllardır saatsiz kalan saat kulesi yenilenip, saatleri de taktırıldı.

Saat Kulesi yenilendi

YERKÖY ilçe merkezinde bulunan ve yıllardır saatsiz kalan saat kulesi yenilenip, saatleri de taktırıldı.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Saat Kulesi yenilendi

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘’Merhum Belediye Başkanımız sayın Abdulkadir Uyar tarafından yaptırılan, ilçemizin sembollerinden olan saat kulemizin mimari ve tarihi yapısını bozmadan, gerekli olan çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz’’ dedi. Başkan Yılmaz, en kısa zamanda saat kulesiyle ilgili çalışmaların tamamlanarak, verdikleri sözü yerine getirmiş olacaklarını, ilçenin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Yerköy ilçesindeki saat kulesinin yıldırım düşmesi sonucunda yıkılan tepesi yenilendi, aydınlatması yapılıp, 4 tarafına da saatler takıldı. Şimdi ise çevre düzenlemesinin yapıldığı kaydedildi.

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