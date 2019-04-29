Saat Kulesi nihayet

Belediye ekipleri, yaşanılan depremde tepesi yıkılan saat kulesinin onarımını yaptı. Yerköy ilçesi istasyon meydanın da bulunan saat kulesinin depremde hasar gören bölümü yıkılmıştı. Saat kulesi dönemin Belediye Başkanı Abdülkadir Uyar tarafından 1985–1986 yılında yaptırılmış, fakat bir türlü amacına uygun olarak sağlıklı bir şekilde çalışmamıştı. Merkez üssü Kırşehir Çiçekdağı ilçesi olan depremde saat kulesi de hasar görmüştü.

