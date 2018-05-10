Rüzgar kaplamayı kopardı

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda Yenifakılı ilçesinde şiddetli rüzgar bir binada hasara yol açtı. Rüzgarın etkisiyle binanın dış cephe kaplaması büyük bir gürültüyle koparak döküldü. Yıkılan malzemelerin altında kalan bir çocuk kopan parçaların altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan çocuk olay yerine gelen ambulansla Yenifakılı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca kopan parçalardan bir otomobil de zarar gördü.