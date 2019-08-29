Roma meyve verdi

Belediye tarafından gerçekleştirilen projeyle, serada Roma kokulu çilek yetiştirildi. İlçede 500 metrekare alan üzerine kurulan serada yılda 12 ton çilek üretimi yapılacak. Bu kapsamda serada çilekler ilk meyvesini verdi. Serada incelemede bulunan Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Roma kokulu çilek adıyla üretilen çileği, ilçede marka yapmak istediklerini söyledi. Serada yılda 12 ton çilek üretiminin hedeflendiğini aktaran Açıkel, aynı zamanda 5 kişiyi de istihdam ettiklerini bildirdi. Ömer Açıkel, Roma Hamamı ile birlikte, ilçenin turizme açılmasıyla Roma çileğinin de yöreye özgü marka haline geleceğini sözlerine ekledi.

