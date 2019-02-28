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Roma Hamamına özel proje

SARIKAYA ilçe merkezinde bulunan tarihi Roma Hamamı kalıntılarının turizme kazandırılması amacıyla önemli bir proje hazırlığının yapıldığı yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması, ilçede sevinçle karşılandı.

Roma Hamamına özel proje

SARIKAYA ilçe merkezinde bulunan tarihi Roma Hamamı kalıntılarının turizme kazandırılması amacıyla önemli bir proje hazırlığının yapıldığı yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması, ilçede sevinçle karşılandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 23:27
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Roma Hamamına özel proje

 Yozgat'ın pek çok ilçesinde termal suyun varlığına dikkat çekildi. Yapılan tesislerle termal suyun turizm alt yapısının giderek genişlediği kaydedildi. Bu bağlamda, Sorgun, Sarıkaya, Yerköy, Boğazlıyan, Saraykent ilçelerinden sonra Akdağmadeni ilçesinin de termal turizm kapsamına alınacağı ifade edildi.  Sarıkaya'daki 2000 yıllık Roma Hamamı olan Basilica Thermal için çok görkemli bir proje hazırlandığını bildiren Erdoğan, ‘’Burası, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne de dahil edildi. Termal suyun ülkemizin önemli bir ihtiyacı olan meyve-sebze arzının dengelenebilmesi için termal seralarda kullanılmasını devreye almalıyız" diye konuştu. Bu haber sevinçle karşılandı. 

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