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Roma hamamı turizme kazandırılacak

Yozgat Valisi Ziya Polat, Sarıkaya ilçesindeki 2 bin yıllık Roma hamamında çevre düzenlemesi yapılacağını söyledi.

16 Mart 2022 Çarşamba 00:29
Roma hamamı turizme kazandırılacak

Polat, Roma hamamının Yozgat'ın önemli tarihi yapılarından biri olduğunu belirterek, buranın bir an önce turizme kazandırmak için çalıştıklarını kaydetti.
Roma hamamı yanında bulunan valilik misafirhanesinin ve bir apartın yıkılacağını aktaran Polat, "Yıkılan alanlara turist karşılama alanı oluşturulacak. Tarihi alan içerisinde gezinti yolu ve fotoğraf çektirilmesi için teras yapılacak. Turist geldiğinde Roma hamamını yakından görebilecek. Çevre düzenlemesinin projesi hazırlandı ve ihalesi yapıldı. İnşallah bu yıl içerisinde tamamlanacak." dedi.•aa•

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