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Roma Hamamı ilgi gördü

BURSA İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından organize edilen ‘Bursa 4. Anadolu Günleri’ etkinlikleri kapılarını araladı.

Roma Hamamı ilgi gördü

BURSA İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından organize edilen ‘Bursa 4. Anadolu Günleri’ etkinlikleri kapılarını araladı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Roma Hamamı ilgi gördü

Fuarda, Sarıkaya ilçesinde bulunan Antik Roma Hamamı da, Sarıkaya Kaymakamlığımız tarafından tanıtıldı. Antik Roma Hamamı’na olan ilginin ise oldukça yoğun olduğu ve ziyaretçiler tarafından dikkat çekti. Fuarda, Sarıkaya’dan, Antik Roma Hamamı’nın tanıtımının yanı sıra, Akdağmadeni Kaymakamlığı’nın da salebi tanıtıldı. Sarıkaya Kaymakamlığı standına, Bursa Valisi Yakup Canpolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, STK’lar ve çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdi. Kaymakam Yasin Özcan, Sarıkaya Kaymakamlığı standını ziyarete gelen Bursa Valisi Yakup Canpolat’a, Roma Hamamı’nın minyatürünü hediye etti. Kaymakam Özcan, Vali Canpolat’a Roma Hamamı hakkında çeşitli bilgiler verdi. Vali Canbolat’da Roma Hamamı’nın çok güzel bir eser olduğunu ifade etti. Kaymakam Yasin Özcan, Bursa’da düzenlenen bu fuarın oldukça verimli ve güzel geçtiğini ifade ederek, Antik Roma Hamamı’nın tanıtımı için bu fuarın büyük bir fırsat olduğunu, bu fırsatı da iyi değerlendirdiklerini söyledi. Kaymakam Özcan, Sarıkaya Kaymakamlığı standına ilgi gösteren ve kendileri yakından ilgilenenlere de teşekkürlerini sundu.

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Roma Hamamı Ilgi Gördü
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