Yerköy’de işadamı Gencay Koyunbaşoğlu tarafından oluşturulan robotik kodlama sınıfı Yozgat Valisi Ziya Polat’ın katılımıyla açıldı. Vali Polat, Yerköy Rabia Koyunbaşoğlu Anadolu Lisesi’nde açılan robotik kodlama sınıf ile öğrencilerin bilimin ışığında eğitim görmeye devam edeceklerini ifade etti. Vali Polat, Yerköy Rabia Koyunbaşoğlu Anadolu Lisesi’ni de ziyaret ederek 12’nci sınıfların derslerine katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Vali Polat, ardından öğretmenlerle toplantı gerçekleştirerek, okulun fiziki yapısı ve eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.