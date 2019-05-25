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RESiM FUARINA ALKIŞ

SARAYKENT Anadolu İmam Hatip Lisesi resim dersi öğretmeni Fatma Ekren, dersine girdiği diğer okulların öğrencileri ile birlikte resim dersini sevdirebilmek, sanatın toplum hayatındaki önemi konularında farkındalık oluşturabilmek amacıyla resim fuarı açtı.

RESiM FUARINA ALKIŞ

SARAYKENT Anadolu İmam Hatip Lisesi resim dersi öğretmeni Fatma Ekren, dersine girdiği diğer okulların öğrencileri ile birlikte resim dersini sevdirebilmek, sanatın toplum hayatındaki önemi konularında farkındalık oluşturabilmek amacıyla resim fuarı açtı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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RESiM FUARINA ALKIŞ

Şehit Beytullah Yeşilay Tiyatro Salonu'nda görücüye çıkan sergide Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay Ortaokulu, Marziye İbrahim Ertek Ortaokulu, Ozan Şehit Necati Binekçi Ortaokulu ve Saraykent Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin aylardır uğraşıp, alın teri döktükleri resimler görücüye çıkartıldı. Çok farklı tekniklerin öğretilmesi ile öğrenciler ebru sanatı, kara kalem çalışması, noktalarla resim yapma sanatı ve krapon kağıtlarla oluşturulan resim çalışmalarını hünerli elleriyle yaparak Saraykent halkının beğenisine sunan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte sergiyi gezenler tarafından tebrik edilip, alkışlandı. Serginin açılışı Saraykent Kaymakamı İsmail Demir, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy tarafından yapıldı. Çok sayıda daire amiri ile vatandaşların gezdiği, öğrencilerin hazırlamış olduğu sergi yoğun ilgi gördü. Resim Öğretmeni Fatma Ekren, "Görevlendirildiğim okullardaki öğrencilerimle önce bu dersi niçin almaları gerektiğini, bu derste ne gibi etkinlikler yapacağımızı, hangi malzemelere ihtiyaç duyduğumuzdan bahsettim. Önceliğim malzeme temini oldu. Akabinde görevlendirildiğim okullarda resimlerimizi büyük bir heyecanla yapmaya başladık. Öğrencilerimin bu derse olan ilgisiyle çok güzel çalışmalar ortaya çıkardık. Nokta çalışmalarından tutun da karakalem çalışmalarına kadar birçok çalışmamız oldu ve ortaya öğrencilerimin içlerindeki cevherler ortaya döküldü. Nokta çalışmaları binlerce noktanın bir araya gelmesi ile oluştu. Karakalem çalışmalarında açık, orta ve koyu tonları kullanarak eserleri ortaya çıkardılar. Kestirdiğimiz ahşap tahtalar üzerine akrilik boya ile renkli çalışmalarımızı yaptık. Yine renkli krapon kağıtları  küçük küçük yuvarlayıp mukavva karton üzerine yapıştırıp renkli çalışmalarımızı ortaya çıkardık, onları en çok heyecanlandıran ebru sanatıyla tanışmaları oldu. Ve bütün yıl boyunca büyük emekler vererek yaptıkları çalışmaları sunmak amacıyla sergimizi düzenledik. İlçemizin bu tür etkinliklere aç olduğunu bu sergi vasıtasıyla görmüş olduk’’ dedi. 

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