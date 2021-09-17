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Renkli görüntüler

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ile renkli görüntülerde ortaya çıktı.

17 Eylül 2021 Cuma 00:39
Renkli görüntüler

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Gümüşsu İlk-Ortaokulunu ziyaret ederek, ilk defa okul ile buluşan miniklere ‘evinize hoş geldiniz’ dedi. Miniklerle sohbet edip, oyunlarına eşlik etti. Aksoy, ‘’Biliyoruz ki, milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak, müreffeh milletler arasında yer almasını sağlamak için birinci şart eğitimdir. Bu sebeple yavrularımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Güçlü ve kalkınmış bir Türkiye’nin yolu da eğitimden geçmektedir. Bu duygu ve düşünceler ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılının eğitim camiamıza ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz’’ dedi. 

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