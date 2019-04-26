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Ramazan hazırlığı

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki Ramazan Ayı süresince her gün iftar sofrası kurulacağını söyledi.

Ramazan hazırlığı

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki Ramazan Ayı süresince her gün iftar sofrası kurulacağını söyledi.

26 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Ramazan hazırlığı

Başkan Codar, Kültür Merkezi’nde düzenlenecek iftar programında,  iftar programlarının tertibinde nakdi bağışta bulunan hayırseverlerin bağışının belgelendirilip, yapılan harcamaların da belgelendirilerek, Belediye Meclisinin bilgisine sunulacağın, halka da duyuracaklarını kaydetti. Başkan Codar, ‘Çok kısa zamanda Belediyemize ait bir hesap numarası verilerek, ilçe dışından yapılan bağışlar banka kaydına, ilçe içindeki bağışlarda belediyemizin tahsilat bürosunda bağış adı altında kabul edilerek, belgelendirilecektir’ dedi.

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