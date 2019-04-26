Ramazan hazırlığı

Başkan Codar, Kültür Merkezi’nde düzenlenecek iftar programında, iftar programlarının tertibinde nakdi bağışta bulunan hayırseverlerin bağışının belgelendirilip, yapılan harcamaların da belgelendirilerek, Belediye Meclisinin bilgisine sunulacağın, halka da duyuracaklarını kaydetti. Başkan Codar, ‘Çok kısa zamanda Belediyemize ait bir hesap numarası verilerek, ilçe dışından yapılan bağışlar banka kaydına, ilçe içindeki bağışlarda belediyemizin tahsilat bürosunda bağış adı altında kabul edilerek, belgelendirilecektir’ dedi.