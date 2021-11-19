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Protokol imzalandı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan tarihi Roma Hamamı kalıntılarının turizme açılabilmesine yönelik hazırlanan protokol imzalandı.

19 Kasım 2021 Cuma 00:45
Protokol imzalandı

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yozgat İl Özel İdaresi arasındaki protokol, Sarıkaya Roma Hamamı çevre düzenlemesini kapsıyor. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, ‘’Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyin ve Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat Beyin destekleriyle imzalanan bu protokol, hamamın turizme açılması noktasında önemli bir gelişmedir’’ dedi. Çiftçi, Yozgat için çeşitli kurum ve kuruluşlarla, iş birliği içerisinde çalışmalar yaptıklarını da hatırlattı. Çiftçi, ‘’İmzalanan protokolle çevre düzenlemesi bittikten sonra, Sarıkaya Roma Hamımı turizme açılacak ve bölgenin gözdesi olacaktır’’ diye konuştu.

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