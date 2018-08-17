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Projeyi Bahçeli’ye anlattı

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçede hayata geçirilen Askıda Ekmek Makinası projesini MHP lideri Devlet Bahçeli’ye anlattı.

Projeyi Bahçeli’ye anlattı

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçede hayata geçirilen Askıda Ekmek Makinası projesini MHP lideri Devlet Bahçeli’ye anlattı.

17 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Projeyi Bahçeli’ye anlattı

Sarıkaya’da hayata geçirilen askıda ekmek projesi kapsamında, ilçede modern makinelerde, ihtiyaç sahiplerine ekmek sunulan proje, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunuldu.
MHP Genel Merkezi’nde Bahçeli’yi ziyaret eden Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, projenin Bahçeli tarafından çok beğenildiğini söyledi. Başkan Açıkel, “Sayın genel başkanımız tüm Yozgat’a selamını iletmemizi emrettiler. Kendisine projemizi anlattık, çok beğendiğini ifade etti. Liderimizin elini öpüp, hayır dualarını alarak ziyaretimizi noktaladık” şeklinde konuştu.

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