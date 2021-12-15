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Projeleri değerlendirdi

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde Belediye Başkanı ilçede 2019-2021 yılları arasında gerçekleşen ve devam eden projelerin değerlendirmesini yaptı.

15 Aralık 2021 Çarşamba 00:44
Projeleri değerlendirdi

Sorgun Belediye Başkanı, M. Erkut Ekinci, Sorgun’un kabuğunu kırdığını belirterek, 2019-2021 yılları arasında Sorgun’a, Sağlık Grup Başkanlık Binası, Emniyet Müdürlüğü Binası, Huzurevi Binası yapıldığını söyledi. Ekinci, inşaatına başlanarak hızlı bir şekilde devam eden Hükümet Konağı, Kapalı Spor Salonu, Üst Geçit ve Eğriöz Deresi Islahı projelerinin ilçe için önemli olduğunu ve yakın zamanda yapımına başlanacak olan Millet Bahçesi’nin de hemşehrilerin sabırsızlıkla beklediği bir proje olduğunu belirtti. Ekinci, ‘’Her zaman ifade ettiğimiz gibi her kim ülkemize, ilimize ve ilçemize bir çivi çıkıyorsa Allah razı olsun, emeği geçenlere, destek sağlayanlara hemşerilerim adına minnet duygularımı ifade ediyor, şahsım ve şehrim adına teşekkürlerimi sunuyorum’’ diye konuştu. Çabalarının Sorgun’u daha ileriye götürmek olduğunu ifade eden Ekinci, bu yolda her kapıyı çalacaklarını ve tüm imkanları kullanacaklarını vurguladı. •Sümeyye İlhan/Sorgun•

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